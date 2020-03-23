Неизбежные последствия: жена Идриса Эльбы заражена коронавирусом следом за актером

Звезды / Новости 23 марта 2020

Cosmo

Вот и первые последствия несерьезного отношения к мерам предосторожности в эпидемию коронавируса. Сегодня стало известно, что жена самого сексуального мужчины планеты Идриса Эльбы тоже заражена вирусом Covid-19. Все это последствия того, что Сабрина отказалась самоизолироваться, несмотря на то, что знала о болезни актера.

«Как я ни уговаривал ее не приезжать ко мне, она настаивала. За это я люблю ее еще больше и сделаю тоже самое для нее. Мне бы очень хотелось, чтобы она была в безопасности. Мы предполагали, что она тоже заразится. Мы знали, что это риск», — написал Идрис у себя в Instagram.

Очень неоднозначная ситуация. Мы же считаем, что чувства чувствами, но важно понимать всю ответственность, что возложена на каждого из нас, и всеми силами препятствовать распространению вируса, как бы там ни было. Согласна?







