Необычные украшения от украинских ювелирных брендов

Мода / Fashion news
6 января 2022
Cosmo

Цветок кардамона от Logvin Jewelry 

В канун новогодних праздников украинский бренд Logvin Jewelry представил коллекцию ювелирных украшений «Кардамон». В капсулу вошли изящные браслеты и кольца, чокеры и серьги разной длины. Все изделия выполнены из матового серебра, но на некоторых нанесена позолота в старинной технике кеумбу. Это древней способ покрывать серебро тонкими листами чистого золота, которую для Украины заново открывают ювелиры Logvin Jewelry.

Главный символ коллекции – кардамон – представлен в нескольких вариациях: в виде раскрывшегося цветка или закрытой коробочки с зёрнышком внутри.

«Мы долго искали идею для нашей новогодней коллекции. Традиционные символы зимних праздников теряют свою актуальность уже в первых числах января, а нам хотелось создать украшения, которые будут согревать приятными воспоминаниями весь год. И я подумал кардамоне. С приходом холодов я добавляю его в кофе, чай, глинтвейн. Кардамон для меня– это способ убрать суету и переключится на светлое и вдохновляюще», – говорит Вадим Логвиненко. 

Мифические змеи от Yastreb Jewelry

Ювелирный бренд Yastreb Jewelry представил новую коллекцию украшений, которая получила название Serpent. Источником вдохновения для дизайнера послужили образы змей. Каждое изделие линейки Serpent – аллюзия на фигуру змеи. Ожерелья нежно обнимают шею, изящные каффы и серьги органично вплетаются в ушные раковины, сложносочиненные браслеты охватывают запястья, а кольца с крупными и маленькими камнями, обрамленными пластичными змеями, украшают пальцы. 

«Во всех мифологиях змеи, как символ, приобретают разные значения. У одних цивилизаций это вода, у других — огонь. В библейском письме змей — опасность и соблазн, но в то же время в китайском зодиаке Змея символизирует мудрость и проницательность. Именно благодаря своей дуальности этот символ настолько привлекательный и волнующий. В каждом из нас есть добро и зло, женское и мужское, огонь и холод. Жизненная мудрость заключается в том, чтобы познать себя через опыт и время, и в итоге — принимать себя полностью», – говорит дизайнер Елена Ястреб.

Творчество Георгия Нарбута от Koval Jewelry

Основательница бренда Наталья Коваль начала работу над своими первыми ювелирными украшениями в 2015 году. С тех пор каждый год дизайнер выпускает новую коллекцию. В 2021 хитом стала капсула Chasopys, созданная по мотивам украинской книжной графики начала ХХ века. Серьги, подвески и кольца со шрифтом Нарбута и флористическими и графическими орнаментами упаковывают в стильные коробки-книги – прекрасный вариант подарка. Особо хочется выделить двухстороннее колье «Київ», которое можно носить еще и как чокер.

«Старый Киев весь украшен треугольниками и шрифтами Нарбутовского стиля, а я добавила еще один его прием, который бросился мне в глаза: заглавные буквы, чередующиеся с орнаментом. Надпись «Київ» руки самого Нарбута, найдена мной в Музее книги и книгопечатания. Обратная сторона колье оформлена главным сочетанием данной коллекции – цветов и треугольников», – говорит Наталья Коваль.

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Фото: Logvin Jewelry 
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