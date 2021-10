Ходят слухи: Селена Гомес встречается с Крисом Эвансом

Звезды / Новости 11 октября 2021

Cosmo

Не успели мы как следует разобраться в интригующих отношениях Анджелины Джоли и The Weeknd, как в западных СМИ появилась информация об еще одной звездной паре, у которой, на первый взгляд, нет ничего общего. Речь о 29-летней Селене Гомес и 40-летнем Крисе Эвансе, которые за последнее время дважды были замечены на свидании в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что сами они статус своих отношений пока никак не прокомментировали, поклонники вспомнили, что в 2015 году певица признавалась в симпатии к актеру в эфире шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном. Кроме того, они обратили внимание на то, что Эванс подписался на Гомес в инстаграм.

Что ж, будем ждать новостей!