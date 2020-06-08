Неожиданный поворот: у Джеймса Бонда в новом фильме будет ребенок

Звезды / Новости 8 июня 2020

Cosmo

Уже в ноябре на экраны должен выйти новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать», в котором мы в пятый раз увидим актера Дэниела Крейга. Пю сюжету, главный герой отошел от дел и отправился отдыхать на Ямайку, но после просьбы о помощи старого друга его планы резко меняются.

Также известно, что в этой картине Бонд снова встретит свою возлюбленную Мадлен Суонн, роль которой исполняет Леа Сейду, а еще у спецагента возможно будет ребенок. О появлении 5-летней Матильды первыми разузнали журналисты Daily Mail. Информацию подтвердили не только их анонимные источники, но и официальное расписание актеров, которое попало на eBay. В нем фигурирует имя Матильда, а ее роль, по информации издания, исполнит актриса Лиза-Дора Сонн.

«Да, это правда. Бонд — отец. Дэниел хотел сделать новый фильм о Бонде самым неожиданным и интересным. Даниэл становится старше, вместе с ним взрослеет и Бонд, теперь он смотрит на жизнь сквозь призму отцовства», — отметил источник Daily Mail.