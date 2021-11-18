Без дочери Леи и под руки: Ирина Шейк и Брэдли Купер гуляют вдвоем на Манхэттене

Звезды / Новости 18 ноября 2021

Cosmo

Поклонники пары Ирины Шейк и Брэдли Купера по-прежнему надеются на их воссоединение. И, судя по фото, которые вчера появились в сети, надежда у них все же есть. Так, звезды, которые расстались два года назад, попали в объективы папарацци во время прогулки на Манхэттене. Удивительный факт номер один: в этот раз бывшие влюбленные гуляли вдвоем, без дочери Леи, с которой мы привыкли видеть их в последнее время. Удивительный факт номер два: Ирина держала Брэдли под руку, сократив дистанцию с экс-бойфрендом до минимума (фото ищи здесь).

Оба счастливо улыбались (в случае модели это было заметно даже под маской) и явно наслаждались обществом друг друга. Не знаем, что это было, но рады снова видеть одну из наших любимых звездных пар вместе. Пусть даже в качестве друзей.