Без дочери Леи и под руки: Ирина Шейк и Брэдли Купер гуляют вдвоем на Манхэттене

Звезды / Новости
18 ноября 2021
Cosmo

Поклонники пары Ирины Шейк и Брэдли Купера по-прежнему надеются на их воссоединение. И, судя по фото, которые вчера появились в сети, надежда у них все же есть. Так, звезды, которые расстались два года назад, попали в объективы папарацци во время прогулки на Манхэттене. Удивительный факт номер один: в этот раз бывшие влюбленные гуляли вдвоем, без дочери Леи, с которой мы привыкли видеть их в последнее время. Удивительный факт номер два: Ирина держала Брэдли под руку, сократив дистанцию с экс-бойфрендом до минимума (фото ищи здесь).

Оба счастливо улыбались (в случае модели это было заметно даже под маской) и явно наслаждались обществом друг друга. Не знаем, что это было, но рады снова видеть одну из наших любимых звездных пар вместе. Пусть даже в качестве друзей.

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Безупречное пальто и юбка из кружева: Анджелина Джоли учит, как сексуально носить total black
2
Все внимание на декольте: Леди Гага в платье Armani Privé, которое лишает дара речи
3
Риз Уизерспун, Зои Кравиц и другие самые стильные гостьи церемонии InStyle Awards 2021
4
7 самых красивых образов благотворительного вечера Baby2Baby в Лос-Анджелесе
5
Образ дня: Пэрис Хилтон в потрясающе красивом свадебном платье Oscar de la Renta
Звезды / Новости

«Плачь, маленькая сестренка»: Мэрилин Мэнсон годами занимался насилием и пел об этом в своих песнях

Сокрушительное расследование Rolling Stone.

Звезды / Новости

Адель рассказала о разводе, новом романе и экстремальном похудении в интервью Опре Уинфри

Максимально откровенно. 

Звезды / Новости

Фото дня: Кейт Миддлтон впервые заменила королеву на Дне памяти павших

Тогда как сама Елизвета II отсутствовала из-за проблем со спиной. 

Звезды / Новости

Случайность или заговор: скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри исчезло из сети

Очень странно.

Звезды / Новости

Самая красивая невеста: Пэрис Хилтон в свадебном платье Oscar de la Renta

Звезда вышла замуж за своего бойфренда Картера Реума.  

Loading...
Звезды / Новости

История любви на берегу океана: Etolubov презентовала видео «Манго»

12 ноября состоялась премьера клипа «Манго» певицы Etolubov. Режиссером выступил Алан Бадоев.  

Звезды / Новости

Хто став найсексуальнішим чоловіком 2021 року за версією People

Це не Кріс Еванс, як всі думали!

Звезды / Новости

«Почему я не кричала? Кто научил меня не кричать?»: Эмили Ратаковски рассказала об изнасиловании в 15 лет

В своей книге «Мое тело».

Звезды / Новости

Пара на миллион: Леди Гага и Адам Драйвер на премьере фильма «Дом Гуччи» в Лондоне

Затмили всех.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Что мне сделать — исчезнуть?» Сара Джессика Паркер ответила критикам своей внешности

Браво!

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Новость дня: Канье Уэст встречается с 22-летней моделью

Новая пара!

Звезды / Новости

Легендарное «платье мести» и невероятное сходство: новые фото Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы

Как две капли воды!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Это интересно

На Airbnb можно арендовать квартиру Кэрри Брэдшоу — всего за 23 доллара в сутки

Мечта всех поклонниц сериала «Секс в большом городе».

Звезды / Новости

Ходят слухи: Ким Кардашьян встречается с Питом Дэвидсоном

Как тебе эта пара?

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Она сказала «да»: Кристен Стюарт сообщила о помолвке со своей девушкой Дилан Мейер

Поздравляем!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.