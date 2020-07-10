«Никогда я не был так близок ко дну»: Джонни Депп рассказал о насилии со стороны Эмбер Херд

Звезды / Новости 10 июля 2020

Cosmo

Судебные разбирательства между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом продолжаются. И сегодня дело набрало новые обороты — обе стороны предоставили суду фотодоказательства домашнего насилия.

Так, Джонни Депп настаивает на том, что именно Эмбер всегда выступала провокатором ссор, а ее обвинения в насилии — клевета. Актер рассказал, как во время очередного конфликта жена швырнула в него бутылку и поранила палец. Думая, что все это не всерьез, Джонни кровью написал признание в любви на зеркале. Но и после этого Эмбер не успокоилась. Фото>

«Я был не в лучшей форме. Еще никогда в своей жизни я не был так близок ко дну», — вспоминает о том периоде своей жизни Депп.

Актриса же отстаивает свою точку зрения и обвиняет бывшего супруга в избиении. Эмбер предоставила суду фото, на которых отчетливо видны побои, клочки вырванных волос и разгром в доме.