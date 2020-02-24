«Носила брекеты и не жалею»: королева Елизавета рассказала о коррекции улыбки

Звезды / Новости 24 февраля 2020

Cosmo

Королева Елизавета — одна из самых популярных представителей монаршей семьи. Ее появления на публике, образы и жесты — это продуманные стратегии от начала и до конца.

Вместе с тем, как признается сама Елизавета, ей приходилось многому учиться и проявлять терпение в различных ситуациях. Так, на открытии Королевской национальной лор-больницы и стоматологической клиники Истман в Лондоне Елизавета решила подбодрить детей, которым вот-вот должны ставить систему для коррекции улыбки.

«Я тоже когда-то носила брекеты. Это было очень давно, но оно того стоило» — сказала королева.

Нам это кажется очень милым. И нечего стесняться подобных временных особенностей.