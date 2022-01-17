Нові подробиці: Зейн Малік зраджував Джіджі Хадід з зіркою британського реаліті-шоу

Звезды / Новости
17 января 2022
Cosmo

На початку листопада минулого року стало відомо про те, що Зейн Малік та Джіджі Хадід, які разом виховують доньку Хай, вирішили завершити свої стосунки. Це відбулося після того, як мережу підірвала новина про те, що музикант вдарив маму моделі, поки та була у від`їзді. Однак, днями виявилося, що у стосунках пари були й інші проблеми — екс-учасниця британського реаліті-шоу TOWIE (The Only Way Is Essex) Абі Кларк розповіла виданню The Sun, що зустрічалася з Маліком ще тоді, коли він був у стосунках із Хадід.

За словами дівчини, їхні стосунки нагадували союз Анастейші та Крістіана Грея в «50 відтінків сірого». «Спальня Зейна була повністю чорною та контрастувала з яскравою та сучасною рештою його будинку. Я називала його своїм містером Греєм. Ми чудово проводили час разом», — згадала Кларк. 

Водночас, за словами дівчини, вона не знала про те, що стосунки Зейна та Джіджі на той момент ще не завершилися. 

«Я думала, що між ними все скінчено. Я не хотіла бути його другою дівчиною, тож відступила. Мені було дуже шкода», — зізналася вона. 

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Фото: Gettyimages
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