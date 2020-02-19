Новая прическа и посвежевший вид: стильный Брэдли Купер на прогулке с крошкой Леей

Звезды / Новости 19 февраля 2020

Cosmo

Мимими дня: Брэдли Купер снова был замечен на улицах Нью-Йорка с крошкой Леей на руках. Так, пока звездная мама Ирина Шейк шагает главными подиумами мира на Неделях мод, бывший бойфренд старается максимум времени уделять маленькой дочери.

Например, сегодня Брэдли Купер и Лея попали в объектив папарацци во время прогулки в стильных образах. И если нарядами малышки мы не устаем восхищаться (вся в маму!), то многие поклонники отметили и заметно похорошевший вид Брэдли. Актер освежил прическу, сделав новую укладку и в целом выглядел свежо и счастливо. А ты заметила эти перемены?