Новий епізод продовження серіалу «Секс і місто» розкритикували за цинічний жарт про Голокост

Звезды / Новости 28 января 2022

Cosmo

Нова серія продовження серіалу «Секс і місто» — новий скандал. Так, раніше у мережі обговорювали те, що Керрі Бредшоу переплутала традиційне індійське вбрання, а також нереалістичне зображення досвіду пошуків пари у додатках для знайомств. А новий епізод обурив глядачів цинічним жартом про Голокост, який озвучила одна із героїнь.

Це сталося у сцені, де Ентоні (Маріо Кантоне) привів хлопця Джастіна на вечерю до Шарлотти (Крістін Девіс) та її чоловіка Гаррі Голденблатта (Еван Хендлер). «То у нас єврейська вечеря? Ви ж знаєте, що Голокост вигадали?», — спитав несподівано для всіх Джастін. Репліка вразила Гаррі та Шарлотту, які сповідують іудаїзм, і обурила глядачів — вони назвали неприйнятним жарт про трагедію, що забрала мільйони життів. До того ж, нова серія вийшла 27 січня, у День пам`яті жертв Голокосту.

«Жарт про Голокост у офіційний День пам`яті жертв Голокосту? Ви знущаєтеся?» — запитує одна із глядачок у твіттері, і ми повністю розділяємо її здивування. А ти що скажеш?