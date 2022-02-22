Новий скандал: Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі

Звезды / Новости 22 февраля 2022

Cosmo

Здавалося б, останнім часом судова драма між Бредом Піттом та Анджеліною Джолі затихла, а у відносинах зірок встановилося хитке перемир`я. Однак, нещодавно стало відомо про те, що між екс-подружжям розгорівся новий скандал. Так, актор подав до суду на колишню дружину через те, що вона продала свої 50% акцій виноробної компанії Chateau Miraval російському бізнесмену Юрію Шефлеру, не повідомивши про це колишнього чоловіка. Тим самим зірка порушила угоду не продавати свою частку у виноробному господарстві у Франції, яке подружжя спільно придбало у 2008 році, без погодження іншою стороною.

«Вона продала свою частину акцій, знаючи про те, що Шефлер та пов`язані з ним структури спробують взяти під контроль бізнес, якому Пітт присвятив себе, та підірвати інвестиції Пітта у Міраваль», — йдеться у позові.

Актор вимагає скасування угоди та відшкодування збитків. Сама Джолі поки ніяк не прокоментувала позов.