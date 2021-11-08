Новость дня: Канье Уэст встречается с 22-летней моделью

Звезды / Новости
8 ноября 2021
Cosmo

На днях мы рассказывали тебе о том, что 41-летняя Ким Карашьян больше не одинока — телезвезда закрутила роман с 27-летним Питом Дэвидсоном, которого мы помним по романам с Арианой Гранде, Кайей Гербер и Кейт Бекинсейл. Активно устраивает свою личную жизнь и Канье Уэст — как сообщают западные СМИ, 44-летний рэпер встречается с 22-летней моделью Винетрией.

Предполагаемые влюбленные были замечены на воскресной службе, где выступал певец, а затем появились вместе на баскетбольном матче в Миннеаполисе (фото ищи здесь).

Как тебе эта пара?

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Мечты сбываются: на Airbnb можно снять квартиру Кэрри Брэдшоу за 23 доллара в сутки
2
Канье Уэст встречается с 22-летней моделью
3
Как выглядит безупречный брючный костюм на все случаи жизни: показывает Ирина Шейк
4
Эффектный образ для новогодней вечеринки: показывает Хейли Бибер
5
Как две капли воды: Элизабет Дебики в легендарном «платье мести» принцессы Дианы на съемках «Короны»
Звезды / Новости

Легендарное «платье мести» и невероятное сходство: новые фото Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы

Как две капли воды!

Звезды / Новости
Это интересно

На Airbnb можно арендовать квартиру Кэрри Брэдшоу — всего за 23 доллара в сутки

Мечта всех поклонниц сериала «Секс в большом городе».

Звезды / Новости

Ходят слухи: Ким Кардашьян встречается с Питом Дэвидсоном

Как тебе эта пара?

Звезды / Новости

Она сказала «да»: Кристен Стюарт сообщила о помолвке со своей девушкой Дилан Мейер

Поздравляем!

Stay home with Cosmopolitan
1
Что делать с выпадением волос после Covid-19: 5 советов
2
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
3
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
4
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
5
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
Звезды / Новости

Вся в маму: 17-летняя дочь Моники Беллуччи Дева снялась в откровенной фотосессии 

Ну очень красивая.

Loading...
Звезды / Новости

Это официально: Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались

Не опять, а снова.

Читайте также
1
Почему Опра Уинфри удалила интервью с принцем Гарри и Меган Маркл со своего Youtube-канала
2
Чому всі замовляють нову beauty-програму у Sandler Wellness Center?
3
Настя Каменских показала покойного папу в молодости
4
Американцы раскритиковали Меган Маркл после ее попыток вмешаться в политику США
5
Найтрендовіший манікюр осені-зими 2021/2022: Ідеї для натхнення
Звезды / Новости

Чистое золото: Анджелина Джоли снялась в потрясающе красивой фотосессии в винтажном платье Valentino

Взгляд не отвести!

Звезды / Новости

Зейн Малик поднял руку на мать Джиджи Хадид

Ходят слухи, что Джиджи и Зейн больше не вместе.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Фото дня: Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес стануть батьками двійнят

Вітаємо!

Звезды / Новости

Анджелина Джоли впервые прокомментировала слухи о своем романе с The Weeknd

Ничего не понятно, но очень интересно.

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Аня Тейлор-Джой стала новым амбассадором Dior

Отличный выбор!

Звезды / Новости

Лучшая пара для Марго Робби: кто сыграет Кена в фильме о Барби

Идеальная кандидатура. 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Звезда сериала «Друзья» Джеймс Майкл Тайлер умер в возрасте 59 лет

Наши соболезнования родным и близким.

Звезды / Новости

Не по протоколу: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились романтичными совместными фото с церемонии Earthshot Prize

Это любовь.    

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера на съемках вестерна

Шок. 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.