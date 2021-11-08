Новость дня: Канье Уэст встречается с 22-летней моделью

Звезды / Новости 8 ноября 2021

Cosmo

На днях мы рассказывали тебе о том, что 41-летняя Ким Карашьян больше не одинока — телезвезда закрутила роман с 27-летним Питом Дэвидсоном, которого мы помним по романам с Арианой Гранде, Кайей Гербер и Кейт Бекинсейл. Активно устраивает свою личную жизнь и Канье Уэст — как сообщают западные СМИ, 44-летний рэпер встречается с 22-летней моделью Винетрией.

Предполагаемые влюбленные были замечены на воскресной службе, где выступал певец, а затем появились вместе на баскетбольном матче в Миннеаполисе (фото ищи здесь).

Как тебе эта пара?