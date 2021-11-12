Самая красивая невеста: Пэрис Хилтон в свадебном платье Oscar de la Renta

Звезды / Новости 12 ноября 2021

Cosmo

В феврале этого года Пэрис Хилтон сказала «да» своему бойфренду Картеру Реуму. А несколько часов назад звезда сообщила в своем инстаграм, что свадьба уже состоялась. Светская львица поделилась фото, на котором позирует в нежном свадебном образе — невероятно красивом платье Oscar de la Renta, которое, по словам приближенных источников, выбрала поздно вечером накануне свадьбы, и фате.

«Мое «навсегда» начинается сегодня», — подписала кадр Хилтон.

По информации инсайдеров, мероприятие прошло в поместье Бель-Эйр, принадлежавшем покойному дедушке невесты. Среди гостей были звездные друзья Пэрис, среди которых Эшли Бенсон, Эмма Робертс и не только.

Какая красивая!