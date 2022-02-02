Інсайдери прокоментували новину про роман Бреда Пітта та Люкке Лі

Звезды / Новости
2 февраля 2022
Cosmo

Недавно західні ЗМІ підірвала новина про те, що Бред Пітт вже півроку зустрічається зі шведською співачкою Люкке Лі. За інформацією інсайдерів, парі вдалося так довго приховувати свої стосунки від преси завдяки тому, що дівчина живе по сусідству з актором у Лос-Анджелесі. Однак, як пізніше повідомило видання Page Six з посиланням на власні джерела, інформація про новий роман головного голлівудського холостяка є фейком. Водночас, зірки дійсно є сусідами, однак не бачились упродовж довгого часу. 

«Він не бачив її близько двох років. Вони познайомились декілька років тому. Немає ніякого негативу між ними, вони просто не зустрічаються», — сказав інсайдер. Окрім того, він підкреслив, що Пітт не планує знову зустрічатися з кимось відомим. 

Що ж, а пара могла б бути красивою, правда ж?

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Фото: Gettyimages
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