Объект желания: Foreo представил лимитированную радужную щеточку Luna 3

Красота / Новинки 21 октября 2021

Cosmo

Эпоха передовых технологий и научных открытий сместила фокус внимания с личности каждого человека. Мы стали чаще следовать навязанным стандартам и трендам, и все меньше внимания уделять уникальности и природной красоте каждого из нас. Чтобы это исправить и внести свой вклад в позитивные изменения, шведский бренд Foreo запустил кампанию Be YOUnique. Она получила признание тысяч людей во всем мире и превратилась в долгосрочную платформу, позволяющую людям демонстрировать свою уникальность.

Транслирующий шведские ценности и честность, пионер в категории beauty-tech Foreo ставит под сомнение стандарты, навязанные обществом и устанавливает свою норму красоты: быть самим собой, подчеркивать свою YOUникальность. Бренд представляет эксклюзивное лимитированное издание своего легендарного гаджета LUNA 3, любимого пользователями во всем мире. Каждая YOUникальная Luna 3 — это произведение искусства, созданное с любовью.

Всего выпущено 100 гаджетов с уникальным рисунком. Несовершенное совершенство дизайна подчеркивает индивидуальность каждого девайса. Это еще один способ обратить внимание на удивительных сильных личностей, свободных от ярлыков и предрассудков.