«Обещаю быть лучшим мужем и отцом»: Бруклин Бекхэм поделился трогательным фото с невестой

Звезды / Новости 11 июля 2020

Cosmo

Вчера вечером сеть взорвала новость о том, что Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц обручились. А уже сегодня старший сын Дэвида и Виктории официально подтвердил информацию, опубликовав в своем Instagram-аккаунте трогательное фото с невестой и сопроводив его не менее трогательным текстом.

«Две недели назад я попросил свою родственную душу выйти за меня замуж, и она ответила согласием. Я самый счастливый мужчина в мире. Обещаю быть лучшим мужем и отцом в будущем. Люблю тебя, детка», — написал Бруклин под снимком, сделанным его 9-летней сестрой Харпер.

Какие же красивые!