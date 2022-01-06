Объявлен мужчина с самым красивым лицом в мире

Звезды / Новости 6 января 2022

Cosmo

На днях издание TC Candler, ежегодно публикующее рейтинги самых красивых людей в мире, назвало имя самого привлекательного парня на планете. В этом году им стал 25-летний Паинг Такхон — бирманский актер и модель, который в данный момент…отбывает тюремное заключение за поддержку государственного переворота в Мьянме.

У себя в стране, впрочем, как и в инстаграме, он известен давно — девушки его обожают, кроме того, он снялся во множестве кампейнов и нескольких фильмах. Предлагаем полюбоваться снимками красавчика, а заодно и обсудить, одобряешь ли ты выбор издания. К слову, Крису Хемсворту оно присвоило почетное второе место.