Объявлен мужчина с самым красивым лицом в мире

Звезды / Новости
6 января 2022
Cosmo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paing Takhon (@paing_takhon)

На днях издание TC Candler, ежегодно публикующее рейтинги самых красивых людей в мире, назвало имя самого привлекательного парня на планете. В этом году им стал 25-летний Паинг Такхон — бирманский актер и модель, который в данный момент…отбывает тюремное заключение за поддержку государственного переворота в Мьянме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paing Takhon (@paing_takhon)

У себя в стране, впрочем, как и в инстаграме, он известен давно — девушки его обожают, кроме того, он снялся во множестве кампейнов и нескольких фильмах. Предлагаем полюбоваться снимками красавчика, а заодно и обсудить, одобряешь ли ты выбор издания. К слову, Крису Хемсворту оно присвоило почетное второе место.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paing Takhon (@paing_takhon)

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Фото: www.instagram.com/paing_takhon
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