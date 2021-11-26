Ода одиночеству и страсти: грязные танцы Макса Барских в новом клипе «Tequila Sunrise»

Звезды / Новости
26 ноября 2021
Cosmo

Пьянящие гитарные рифы, откровенная лирика и страстное contemporary — таков рецепт новой работы Барских, которая продолжает демонстрировать кардинально другое звучание артиста. В этот раз певец прибегает к универсальному языку жестов и танца. 

Макс Барских: «Эта песня для меня особенная. Она — про магнетизм между людьми. О боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге». 

Алан Бадоев: «Чтобы рассказать эту историю, мы совместили кино и театральное повествование. Это позволило максимально оголить чувства, которыми Макс делится в песне. — комментирует режиссер. — В «Tequila Sunrise», как никогда ранее, на первый план выходит хореография. И для каждой пары танцоров она уникальна по настроению и ощущению, для каждой характерен свой мини-сюжет. 

Для выполнения режиссёрской задачи была приглашена хореограф Анастасия Харченко: 

«Мне хотелось, чтобы зритель стал свидетелем особого пластического мира, диктуемого музыкой, при этом объединенного одним пространством и временем. Куда бы он не обратил свой взгляд, разворачивается отдельная мизансцена страстей. А главный герой оказывается в этой вселенной и начинает пульсировать вместе с ней. — рассказывает Настя. — У работы есть и другая часть, «ода одиночеству», как я ее называю. Это то, с чего начинается клип. У Макса своя потрясающая пластическая органика. И здесь нам хотелось найти правильную форму, которая бы очень точно проявляла его внутренний крик», — подытожила хореограф-постановщик.

«Tequila Sunrise» впервые прозвучит со сцены 26 ноября, во время концерта Макса Барских в Сиэтле, в рамках его американского тура.

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Фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин
Спецпроекты
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