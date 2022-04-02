«Один мільярдер міг би завершити цю війну»: Шон Пенн закликав мільярдерів у всьому світі придбати для України винищувачі та системи протиракетної оборони

Звезды / Новости 2 апреля 2022

Cosmo

Шон Пенн, який підтримує Україну з перших днів війни, закликав мільярдерів у всьому світі допомогти українським військовим захистити країну від ударів російських окупантів з повітря. Американський актор та продюсер звернувся до багатіїв у своєму Twitter.

Зокрема, Пенн закликав мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 або F-16, які матимуть відчутну перевагу над російськими Су і МіГ. Актор запевнив, що українські льотчики готові розібратися з керуванням новим винищувачем за три тижні.

Окрім цього, Пенн закликав придбати для України системи протиракетної оборони вартістю 200 мільйонів доларів. Разом сума надважливих для України витрат склала б півмільярда доларів.

By open source, 2 squadrons of F-15’s or 16’s (that’s 12 aircraft with better tech than Russian Migs or SU’s) quickly trainable (3 weeks) to Ukrainian aviators would cost private sector buyers approx $300M. Add another $200M in missile defense for a total of $500M. (1/2) — Sean Penn (@SeanPenn) March 31, 2022

«Один мільярдер міг би завершити війну в Україні», — зазначив актор у коментарі до свого твіту.

Разом із тим, Пенн зазначив, що за умови придбання винищувачів також будуть потрібні додаткові витрати на утримання цих літаків та їх ремонт, однак, на його думку, про це варто подумати.

Нагадаємо, актор встиг побачити російсько-українську війну на власні очі — 24 лютого, коли росія атакувала українські міста, актор перебував у Києві. В Україні він планував знімати документальний фільм про війну на Донбасі, розв`язану росією у 2014 році. Через декілька днів після початку повномасштабної війни Пенн виїхав додому через польський кордон, а днями прибув до Львова, щоб разом зі своєю благодійною організацією CORE допомагати українським переселенцям.