«Один мільярдер міг би завершити цю війну»: Шон Пенн закликав мільярдерів у всьому світі придбати для України винищувачі та системи протиракетної оборони

Шон Пенн, який підтримує Україну з перших днів війни, закликав мільярдерів у всьому світі допомогти українським військовим захистити країну від ударів російських окупантів з повітря. Американський актор та продюсер звернувся до багатіїв у своєму Twitter.

Зокрема, Пенн закликав мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 або F-16, які матимуть відчутну перевагу над російськими Су і МіГ. Актор запевнив, що українські льотчики готові розібратися з керуванням новим винищувачем за три тижні.

Окрім цього, Пенн закликав придбати для України системи протиракетної оборони вартістю 200 мільйонів доларів. Разом сума надважливих для України витрат склала б півмільярда доларів.

By open source, 2 squadrons of F-15’s or 16’s (that’s 12 aircraft with better tech than Russian Migs or SU’s) quickly trainable (3 weeks) to Ukrainian aviators would cost private sector buyers approx $300M. Add another $200M in missile defense for a total of $500M. (1/2)