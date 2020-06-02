«Он гордится тем, кем она стала»: инсайдеры рассказали об отношениях Брэда Питта и его 14-летней дочери Шайло

Звезды / Новости 2 июня 2020

Cosmo

Ради свой дочери Шайло Брэд Питт и Анджелина Джоли пошли на, казалось бы, невозможный шаг — перемирие. Бывшие супруги забыли о разногласиях, чтобы отметить 14-й день рождения малышки, которая мечтала провести время в компании обоих родителей.

Источники, приближенные к звездному семейству, рассказали о том, что Шайло также выразила желание чаще видеться с отцом после окончания карантина. А еще — что Питт тоже невероятно скучает по дочери и гордится ею. «Он очень гордится тем, кем она стала. Ему нравится то, что она всегда остается верной себе, и то, насколько она добра со своими братьями и сестрами», — отметили инсайдеры.

Лучший папа!