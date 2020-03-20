«Он от нее без ума, но не хочет спешить»: у Брэда Питта новый роман

Звезды / Новости 20 марта 2020

Cosmo

Недавно мы рассказывали тебе о том, что Брэд Питт был замечен на концерте Thundercat с актрисой Алией Шокатт — тогда в западных СМИ появились совместное фото звезд, на котором они улыбаются и увлеченно следят за происходящим на сцене. Многие пользователи сети тогда сделали вывод, что Брэда и Алию связывает только дружба. Однако на днях инсайдеры рассказали изданию In Touch, что эти двое «проводят вместе больше времени, чем можно себе представить».

Кроме того, один из друзей Питта рассказал, что еще в прошлом году актер признавался ему, что очень заинтересован девушкой: «Брэд говорил, что она одна из самых интересных женщин в Лос-Анджелесе, которых ему доводилось встречать».

«Он от нее без ума, но не хочет спешить», — заключают источники, приближенные к Питту.

Что же, мы были бы только рады, если бы актер наконец-то нашел свою вторую половинку! А ты?