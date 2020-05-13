«Она очень стесняется своей новой внешности»: инсайдер рассказал, как Адель чувствует себя после похудения

Звезды / Новости 13 мая 2020

Cosmo

Последнюю неделю, после того как Адель опубликовала свое новое фото в Instagram, все только и обсуждают, что ее невероятное похудение. Как рассказал инсайдер изданию Daily Mail, сама звезда чувствует себя неловко от такого количества внимания.

«Она считает, что сейчас выглядит лучше, чем когда-либо, но все еще очень стесняется своей новой внешности. Иногда ей сложно поверить в то, что она выглядит настолько хорошо, как все говорят. Она в шоке от своего отражения в зеркале», — отметил источник, близкий к Адель.

Впрочем, по его словам, певица действительно наслаждается новыми возможностями, которые открылись перед ней после похудения.

«Ей нравится покупать много новой одежды. Она с радостью примеряет все: от мини до платьев в пол для выхода на красную дорожку».