Она сказала «да»: Бритни Спирс выходит замуж

Звезды / Новости 13 сентября 2021

Cosmo

Похоже, что сезон громких звездных свадеб продолжится еще одной — вчера о своей помолвке сообщили 39-летняя Бритни Спирс и 27-летний Сэм Асгари. На новом видео в инстаграм певица демонстрирует роскошное обручальное кольцо и выглядит невероятно счастливой и удивленной. «Не могу в это поверить!» — подписала ролик звезда.

Напомним, влюбленные познакомились в 2016 году на съемках клипа «Slumber Party». Перейти на новый уровень отношений паре мешали опекуны Спирс — как недавно призналась сама певица, из-за них она не могла выйти замуж и родить детей. В начале сентября отец звезды Джеймс Спирс подал в суд ходатайство с просьбой освободить дочь от его опеки. Новое слушание по делу назначено на 29 сентября.