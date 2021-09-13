Она сказала «да»: Бритни Спирс выходит замуж

Звезды / Новости
13 сентября 2021
Cosmo

Похоже, что сезон громких звездных свадеб продолжится еще одной — вчера о своей помолвке сообщили 39-летняя Бритни Спирс и 27-летний Сэм Асгари. На новом видео в инстаграм певица демонстрирует роскошное обручальное кольцо и выглядит невероятно счастливой и удивленной. «Не могу в это поверить!» — подписала ролик звезда. 

Напомним, влюбленные познакомились в 2016 году на съемках клипа «Slumber Party». Перейти на новый уровень отношений паре мешали опекуны Спирс — как недавно призналась сама певица, из-за них она не могла выйти замуж и родить детей. В начале сентября отец звезды Джеймс Спирс подал в суд ходатайство с просьбой освободить дочь от его опеки. Новое слушание по делу назначено на 29 сентября. 

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Это официально: Бритни Спирс объявила о помолвке
2
Какой жилет носить этой осенью: модный урок от Джиджи Хадид
3
Найдите платье: Меган Фокс удивила своим голым нарядом на премии VMA
4
5 самых известных моделей, старше 50 лет
5
Королева вечера: Дженнифер Лопес в провокационном наряде на церемонии VMA
Звезды / Новости

Надо видеть: Monatik презентовал новый клип

Трехмерная компьютерная анимация и город Ритма!  

Звезды / Новости

Платье мечты: бывший «ангел» Victoria’s Secret Жасмин Тукс вышла замуж

Просто королева!

Звезды / Новости

Катя Осадчая и Юрий Горбунов рассекретили имя своего новорожденного сына

Красивое!

Звезды / Новости

Князь Монако Альбер II прокомментировал слухи о разводе с женой

Из первых уст.

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Звезды / Новости
Это интересно

Все в сборе: новые принцесса Диана и принц Чарльз с Уильямом и Гарри на фото со съемок пятого сезона «Короны»

Невероятное сходство!

Loading...
Звезды / Новости

Новость дня: Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой

Поздравляем!

Читайте также
1
Модный словарь: что такое ресейл, аутентификация, винтаж и не только
2
Мило и трогательно: как Катя Осадчая отпраздновала день рождения
3
Топ-20 привычек успешных девушек
4
В кругу семьи и любимых псов: брат Кейт Миддлтон Джеймс женился на Ализе Тевене
5
Girl power: 13 вопросов журналисту, издателю и общественному деятелю #жінкиUA Полине Нене
Звезды / Новости

Это официально: Кайли Дженнер подтвердила свою вторую беременность трогательным видео

Мимими дня!  

Звезды / Новости

Анджелина Джоли призналась, что боялась за своих детей, будучи в браке с Брэдом Питтом

Новые откровения актрисы.  

Звезды / Новости

Самая красивая невеста и самые трогательные фото: Лили Коллинз вышла замуж за Чарли Макдауэлла

Поздравляем!    

Звезды / Новости

Звездное пополнение: Карди Би стала мамой во второй раз

И поделилась трогательным фото из роддома. 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни

Ушла эпоха.

Звезды / Новости

«Самый красивый ведущий»: Макс Барских сорвал бурные овации после эфира «Танцев со звездами»

Певец впервые попробовал себя в роли ведущего — и поклонники в восторге

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Дженнифер Энистон запускает собственный косметический бренд

Под названием LolaVie. 

Звезды / Новости

Горячо и еще горячее: 57-летний Брэд Питт в новой рекламной кампании

«Оскар» ему, пожалуйста!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Ходят слухи: Эд Вествик встречается с 23-летней сводной сестрой Кейт Мосс

Как тебе эта парочка? 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.