«Вы не знаете, могу ли я вообще иметь детей»: Дженнифер Энистон откровенно высказалась на тему материнства

Звезды / Новости
10 декабря 2021
Cosmo

Дженнифер Энистон личная жизнь

Не преувеличим, если скажем, что слухи о беременности 52-летней Дженнифер Энистон появляются в прессе как минимум несколько раз в год. Параллельно в сети не прекращают обсуждать тот факт, что у актрисы нет детей, и критиковать ее за то, что она променяла семью на карьеру. В новом интервью Hollywood Reporter Дженнифер рассказала о том, как реагирует на подобные слухи и критику в свой адрес. 

«Раньше я принимала все эти слухи о моей беременности и разговоры о том, что я выбрала карьеру, а не детей, очень близко к сердцу. Я думала: «Вы понятия не имеете о том, что происходит со мной лично, с медицинской точки зрения. Не знаете, могу ли я вообще иметь детей». Они вообще ничего не знают, и это для меня очень болезненно и неприятно», — призналась Энистон. 

Дженнифер Энистон

Актриса также затронула тему «двойных стандартов», которые проявляются в том, что женщины, в отличие от своих коллег-мужчин, ценятся в обществе на основе таких факторов как материнство и семейное положение.

«Вот что я могу сказать на эту тему: мы все полноценны — с партнером или без него, с ребенком или без. Мы сами решаем, что красиво, когда дело касается нашего тела. Эти решения принадлежит нам и только нам», — отметила звезда. 

Дженнифер Энистон дети

Браво, Джен!

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Фото: Gettyimages
Спецпроекты
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