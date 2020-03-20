Принцесса Диана была бы расстроена: инсайдер рассказал об отношениях между Гарри и Уильямом

Звезды / Новости 20 марта 2020

Cosmo

Кажется, слухи о вражде между принцами Гарри и Уильямом оказались правдой, и дружба братьев осталась в далеком прошлом. Об этом свидетествует как их поведение во время последнего совместного официального выхода, так и заявления людей, приближенных к королевской семье. В очередной раз масла в огонь подлил инсайдер в комментарии Us Weekly. «На людях они ведут себя сдержанно. Однако, за закрытыми дверями они оба полны гнева и обиды друг на друга», — заявил он.

Главная причиной разногласий между братьями по-прежнему остается решение принца Гарри и Меган Маркл сложить королевские полномочия и полностью изменить свою жизнь.

«Гарри знает, что Уильям сердится на него за то, что он отделился от семьи и оставил его одного собирать осколки. Но для него счастье Меган куда важнее... Он сыт по горло постоянным осуждением и указаниями, как и что ему делать», — рассказали анонимные источники.

Другие инсайдеры также заявили изданию, что принц Гарри всегда чувствовал себя вторым номером в семье: «Где-то в глубине души он всегда чувствовал, что живет в тени Уильяма. И дело не в зависти к тому, что он когда-нибудь станет королем. Просто Уильям всегда был «золотым мальчиком» и Гарри все время приходилось соответствовать».

Принцесса Диана точно была бы расстроена. Надеемся, что со временем братьям удастся снова наладить отношения и стать друзьями, как прежде.