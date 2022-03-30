Оскароносний актор Джеремі Айронс візьме участь у зборі коштів для українських біженців

Звезды / Новости
30 марта 2022
Cosmo

Легендарний Джеремі Айронс, якого ми знаємо за проектами «Поворот фортуни» (за нього актор отримав премію Оскар «За найкращу чоловічу роль» у 1990 році — Прим. ред.), «Лоліта», «Борджиа», «Дім Gucci» і не тільки, візьме участь у зборі коштів для українських біженців. Про це повідомляє видання Variety. На благодійному вечорі, упродовж якого гості почують виступи істориків, журналістів, музикантів і не тільки, до Айронса приєднаються також акторки Грета Белламасіна та Шинед Кьюсак. Подія відбудеться у Лондоні в середу, 30 березня. 

Всі зібрані кошти передадуть фонду Wonder Foundation, його польських партнерів Panorama and Pontes та молдовського продовольчого бізнес-інкубатора Katalyst, які допомагають з пошуком житла, працевлаштуванням, харчуванням та асиміляцією українським сім`ям, що втікають від війни.

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Фото: instagram.com/jeremy_irons_official
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