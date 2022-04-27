Легендарний британський рок-музикант Оззі Осборн поселить українських біженців у своєму маєтку 

Звезды / Новости
27 апреля 2022
Cosmo

Британський рок-музикант Оззі Осборн та його дружина Шеріл вирішили надати житло двом родинам біженців з України у своєму маєтку в Бакінгемширі. Про це повідомляє видання Daily Mail. Як зізналося подружжя, вони планували зробити це раніше, однак зіштовхнулися з бюрократичними перепонами, які сповільнили процес. Втім, дружина музиканта висловила сподівання, що вони зможуть врегулювати це питання якнайшвидше.

Нагадаємо, раніше Оззі та Шерон Осборн підтримали Україну в межах флешмобу «Stand Up for Ukraine», ініціатором якого стала міжнародна організація Global Citizen.

«Ми підтримуємо Україну. Ми просимо всіх, хто побачить це звернення, посилити цей заклик — зробити власну публікацію, поширити відео від активіста чи саме це відео — щоб наші світові лідери знали, що нам потрібно, аби світ став на захист України та підтримав біженців. Слава Україні!» — сказали Келлі та Оззі у своєму відеозверненні.

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Фото: instagram.com/ozzyosbourne
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