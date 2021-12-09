Pantone назвав колір року 2022

Мода / Fashion news 9 декабря 2021

Cosmo

Інститут кольору Pantone традиційно обрав колір року. Так, у 2022-му ним стане відтінок Very Peri (17-3938) — «динамічний барвінково-синій відтінок з живим фіолетово-червоним підтоном, який поєднує у собі вірність та постійність синього з енергією і хвилюванням червоного».

Вперше колір року створили на основі цифрових технологій, а не обрали з уже існуючих відтінків, тим самим збагативши палітру синього.

«Цифровий дизайн дозволяє нам розширити межі реальності, відкриваючи двері в динамічний віртуальний світ, який ми можемо досліджувати та створювати нові можливості кольору», — йдеться на сайті інституту.