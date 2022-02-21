Пара на мільйон: Ілон Маск зустрічається з відомою акторкою

Звезды / Новости 21 февраля 2022

Cosmo

Восени минулого року стало відомо про те, що Ілон Маск та співачка Граймс вирішили завершити свої стосунки. А днями у пресі з`явилася інформація про те, хто став новою обраницею 50-річного мільярдера. Так, папарацці підловили Маска у компанії загадкової рудоволосої незнайомки, коли вони спускалися трапом його приватного літака в аеропорту Лос-Анджелеса. Нею виявилася 27-річна автралійська акторка Наташа Бассетт, яку ми бачили у фільмі «Брітні назавжди» та зовсім скоро побачимо у новому біографічному фільмі «Елвіс».

Як повідомляють інсайдери, Маск та Бассетт зустрічаються вже декілька місяців — спочатку їх пов`язувала лише дружба, однак після розриву мільярдера з Граймс стосунки переросли в романтичні.

Як тобі ця пара?