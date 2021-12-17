Первый скандал: Дженнифер Лопес «в ярости» из-за интервью Бена Аффлека о его бывшей жене

Звезды / Новости 17 декабря 2021

Cosmo

Недавнее интервью Бена Аффлека, в котором актер заявил, что, возможно, все еще пил бы, если бы до сих пор был женат на Дженнифер Гарнер, вызвало бурную реакцию в соцсетях. Не пришла в восторг от этих высказываний и нынешняя возлюбленная Аффлека Джей Ло.

«Она была просто в ярости, ведь ее это тоже касается, поскольку она с ним встречается. Джен не хочет, чтобы ее впутывали в эту историю. Она пытается лучше узнать Дженнифер Гарнер и познакомиться с детьми Бена. С его стороны это было безрассудно и бесцеремонно», — отмечают инсайдеры.

После шквала возмущений Аффлек появился на Jimmy Kimmel Live, чтобы ответить на критику в свой адрес. Бен заявил, что зрители «восприняли все буквально» и «выкрутили ситуацию так, словно он имел в виду совершенно противоположное тому, что он на самом деле хотел сказать».

В заключение Бен добавил: «Я продолжил и упомянул о том, как сильно мы уважаем друг друга, заботимся о наших детях, ставим их на первое место и разбираемся в наших проблемах. А мне заявили, будто я обвинил свою бывшую жену в своем же алкоголизме, что я был в ловушке, и просто выставили меня самым худшим, бесчувственным, глупым, ужасным парнем… Это неправда. Это полная противоположность тому, кем я являюсь, тому, во что я верю. Я бы никогда не хотел, чтобы мои дети думали, что я могу сказать что-то плохое об их маме».

Текст: Ольга Распутняя