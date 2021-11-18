«Плачь, маленькая сестренка»: Мэрилин Мэнсон годами занимался насилием и пел об этом в своих песнях

Звезды / Новости
18 ноября 2021
Cosmo

Долгое время все полагали, что пугающий образ Мэрилина Мэнсона не имеет никакого отношения к его жизни вне сцены. Однако в этом году наружу всплыли скандальные и порой шокирующие подробности о рок-певце. В феврале 34-летняя актриса сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд прилюдно обвинила бывшего парня в многолетних физических и психологических издевательствах. Это обвинение дало толчок целой волне откровений — десятки человек признались в том, что Мэнсон ужасно обращался с ними на протяжении многих лет.

После череды признаний издание Rolling Stone опубликовало расследование о Мэрилине Мэнсоне, в создании которого приняли участие 55 человек. Все они предъявили Мэнсону обвинения в сексуальном, психологическом и физическом насилии. По словам нескольких человек, Мэнсон постоянно снимал секс-видео и с гордостью демонстрировал их друзьям. Кроме того, он любил жестокие шутки о насилии. Один из бывших друзей Мэнсона рассказал о том, как однажды певец «разыграл» женщину, сказав ей: «Мы изнасилуем тебя на парковке, а затем раздавим тебя под собственной машиной».

Кроме шуток, Мэнсона обвиняли и во вполне реальных действиях, в частности, в изнасиловании. При этом среди пострадавших были его бывшие девушки. Эван Рэйчел Вуд заявила о том, что Мэрилин годами издевался над ней, манипулировал и заставлял подчиняться. С обвинениями выступила и актриса «Игры Престолов» Эсме Бьянко. Она призналась, что Мэнсон оскорблял ее, лишал еды и сна, избивал ее плеткой и гонялся за ней с топором. «Уход от него был продиктован желанием выжить», — заявляет Эсме Бьянко.

Расследование не обошло вниманием и «комнату для плохих девочек», которая, по утверждениям многих бывших подруг певца, находится в его квартире. Впрочем, об этом с гордостью рассказывал и сам Мэрилин. Эта комната представляет собой звуконепроницаемую стеклянную камеру размером с гардеробную, в которой он запирал девушек для психологических издевательств. По словам еще одной бывшей девушки Мэнсона Морган Смитлайн, тот заставлял ее часами находится в этой комнате. Сначала это было довольно весело, пока игра не стала заходить слишком далеко. Кричать было бесполезно — ее бы все-равно никто не услышал. Смитлайн также заявила, что бывший бойфренд избивал ее, насиловал, бил током и вырезал на ее бедре свои инициалы.

Другие источники информации обвинили Моргана также в расизме. Говорили, что он искренне наслаждался возможностью оскорблять темнокожих людей недопустимым словом. Кроме того, у Мэнсона было какое-то нездоровое пристрастие к нацизму. По словам очевидцев, в квартире певца было множество изображений свастики. А еще у него дома хранится средство «циклон Б», которое нацисты применяли для уничтожения евреев в газовых камерах. Обвинения в оскорблениях и применении физической силы поступали и от членов команды певца.

После таких скандальных обвинений репутация Мэрилина, разумеется, была разрушена. Многие звукозаписывающие компании разорвали с ним контракты, а его песни были изъяты из публичного доступа. При этом сам Мэнсон продолжает отрицать все обвинения, утверждая, что все в его личной жизни происходило по обоюдному согласию. Кстати, его бывшая жена Дита Фон Тиз выступила на защиту экс-супруга. По ее словам, за все время отношений она никогда не сталкивалась с такими прецедентами, а разрыв был вызван изменами Мэнсона и его наркотической зависимостью. От новой жены Мэрилина Линдси Юсич пока не поступало никаких комментариев на эту тему.

Текст: Ольга Распутняя

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