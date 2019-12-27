По версии Forbes: топ-10 самых богатых музыкантов десятилетия

Звезды / Новости 27 декабря 2019

Cosmo

Традиционно к концу года издание Forbes подводит итоги. Так, недавно нам объявили, кто стал самой высокооплачиваемой певицей 2019-го, на очереди — топ-10 самых богатых музыкантов десятилетия.

Итак, открывает десятку… рэпер и продюсер Dr. Dre, который за 10 лет сумел заработать целых 950 миллионов долларов, к слову, не выпустив ни одного нового альбома с 2005-го! Сразу же за ним в рейтинге разместилась Тейлор Свифт и ее 825 миллионов долларов, которые певица заработала на своем мировом туре. 685 миллионов долларов и почетное третье место в этом году получила Бейонсе.

Также в топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов попали: