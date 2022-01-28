Сімейні цінності: Джіджі та Белла Хадід знялись у зворушливій фотосесії Versace, присвяченій темі сестринства

Звезды / Новости
28 января 2022
Cosmo

Джіджі та Белла Хадід стали зірками нової весняно-літньої кампанії Versace. Моделі знялись у зворушливій спільній фотосесії, а на деяких кадрах компанію їм склала сама Донателла Версаче. 

«Сім`я дуже важлива для мене, тому я хотіла, щоб ці зображення були зосереджені на темі сестринства. Мені так подобається ця кампанія, що я не могла не приєднатися до моїх королев», — відзначила креативна директорка бренду. 

На фото, авторами яких стали легендарні Мерт Алас та Маркус Піготт, сестри демонструють яскраві та дуже сміливі образи Versace, натхенні 90-ми, а також свої теплі сестринські стосунки. 

Дуже стильно та зворушливо!

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Фото: instagram.com/versace, Gettyimages
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