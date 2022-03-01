«Поки ви вибираєте відео, люди в Україні помирають від бомбардувань РФ»: українські артисти змінили обкладинки своїх кліпів на Youtube

Звезды / Новости
1 марта 2022
Cosmo

Зірки українського шоу-бізнесу займають активну позицію у своїх соцмережах і не перестають намагатися вплинути на те, що зараз відбувається в нашій країні. Після закликів в Instagram багато українських артистів, популярних у РФ, змінили обкладинки своїх роликів на Youtube. Тепер там можна побачити державний прапор України, а на ньому — заклики до глядачів, написані російською та англійською мовами:

«Пока ты смотришь это видео, украинские мирные жители умирают от бомбардировок Российской Федерации. Останови это!»

«While you are watching this video, Ukrainian people are dying from Russian attacks».

«Пока вы выбираете видео, люди в Украине умирают от бомбардировок российской армии. Граждане России, прекратите эту войну!»

Ці звернення ще одна спроба українського суспільства відкрити очі громадянам Росії на те, що насправді відбувається в Україні. Такі обкладинки тепер можна побачити на відео Макса Барських, Наді Дорофеєвої, Насті Каменських, Вєрки Сердючки, Анни Трінчер, The Hardkiss, Wellboy, Jerry Heil,  гуртів Океан Ельзи, Mozgi та багатьох інших.

Нагадаємо, що до цього українські артисти звернулися до білорусів, яких також можуть відправити на війну проти України. Потап, Настя Каменських, Леся Нікітюк, Дмитро Монатік, Слава Дьомін і багато інших зірок закликали білорусів відмовлятися покидати свої домівки і не йти воювати з українцями.

Текст: Ольга Распутня

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Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
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