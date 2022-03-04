«Поки я це пишу, ракети б'ють по Україні»: телеведуча Опра Вінфрі написала зворушливе есе про українців та президента Володимира Зеленського

Звезды / Новости 4 марта 2022

Cosmo

У своєму новому есе на oprahdaily.com легендарна американська телеведуча Опра Вінфрі висловилася на підтримку українців, що продовжують чинити опір повномасштабній військовій агресії РФ.

«Мужність українського народу запалила вогонь у серцях людей по всьому світу — і у моєму також. Поки я це пишу, ракети б’ють по Україні, а колони російських військ готові рухатися в її найбільші міста. Ми спостерігаємо, як прості українці — жінки й чоловіки різного віку — беруться за зброю, часто вперше, щоб захищатися від десятків тисяч навчених російських солдатів. Ми спостерігаємо, як вони приймають неймовірно важкі рішення залишитися і воювати або піти — часто без чоловіків, братів і батьків — щоб врятувати свої сім’ї від насильства, яке поширюється навколо них», — написала Вінфрі.

«З усіх куточків України спливають образи: мати втішає своїх заплаканих доньок-двійнят, пояснюючи, чому вони мусять покинути свій дім; хлопчик, який перетинає кордон із Польщею з матір`ю та сестрою, тримаючи в руках плюшевого ведмедика; бабусі вчаться готувати коктейлі Молотова; вагітна редакторка незалежного українського інформаційного видання — зухвала, запекла, навіть коли вона приймає болісне рішення залишити Київ із двома дітьми, бо вона та її співвітчизники вважають, що краще померти, ніж жити на колінах», — продовжила телеведуча.

У своєму зворушливому есе Опра Вінфрі також із захопленням відгукнулася про президента України Володимира Зеленського, який став обличчям опору.

«Президент Володимир Зеленський, колишній актор, про якого донедавна говорили як про «випадкового президента України», залишив більш досвідчених світових лідерів у захваті. Запальна промова, яку він виголосив у неділю в Європейському парламенті, довела багатьох присутніх, зокрема, його перекладачку, майже до сліз. Він об’єднав світ навколо своєї країни та показав нам, як виглядає справжнє, натхненне лідерство», — зазначила вона.