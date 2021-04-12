Поклонники упрекают принца Гарри и Меган Маркл за холодную реакцию на смерть принца Филиппа

Звезды / Новости 12 апреля 2021

Cosmo

Смерть супруга королевы Елизаветы принца Филиппа потрясла весь мир и мало кто остался к печальному событию равнодушным. А вот принц Гарри и Меган Маркл, по мнению поклонников королевской семьи, отреагировали на смерть герцога Эдинбургского достаточно холодно.

Так, супруги сделали пост на официальной странице своего благотворительного фонда, лаконично подписав фото принца Филиппа: ««Благодарим вас за службу… Вас будет очень не хватать».

Уверены, лаконичность в соцсетях — совсем не признак равнодушия. Принц Гарри уже собирается отбыть в Великобританию для прощания с дедушкой. Беременная Меган же останется в США.