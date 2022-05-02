Пол Маккартні вийшов на сцену з українським прапором під час свого концерту в США

Звезды / Новости 2 мая 2022

Cosmo

Легендарний музикант Пол Маккартні підтримав Україну під час одного зі своїх концертів, що відбувся у рамках світового турне під назвою «Got Back». Так, один із засновників гурту «The Beatles» з’явився на сцені з українським прапором у руках. Світлинами, на яких можна побачити цей момент, глядачі поділилися у Twitter.

@PaulMcCartney closed the first night of the #GetBack Tour in Spokane with support for #Ukraine. pic.twitter.com/udFz4NTYJA — Christa Hazel (@ChristaHazel) April 29, 2022

Нагадаємо, раніше музикант вже висловлювався на підтримку України. Так, у лютому Маккартні опублікував у своїх соцмережах фото, яке було зроблене в 2008 році під час його концерту на Майдані Незалежності в Києві.

«Пам`ятаю, як ми виступали перед нашими українськими друзями на Майдані Незалежності у 2008 році. Ми думаємо про них у ці важкі часи. Ми надсилаємо їм свою любов та підтримку», — написав тоді музикант.