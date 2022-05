Пол Маккартні вийшов на сцену з українським прапором під час свого концерту в США

Легендарний музикант Пол Маккартні підтримав Україну під час одного зі своїх концертів, що відбувся у рамках світового турне під назвою «Got Back». Так, один із засновників гурту «The Beatles» з’явився на сцені з українським прапором у руках. Світлинами, на яких можна побачити цей момент, глядачі поділилися у Twitter.

@PaulMcCartney closed the first night of the #GetBack Tour in Spokane with support for #Ukraine. pic.twitter.com/udFz4NTYJA