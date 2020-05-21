«После 10-ти дней общения я переехала к нему»: Алла Костромичева впервые рассказала о знакомстве с мужем

Звезды / Новости 21 мая 2020

Cosmo

Ведущая проекта «Топ-модель по-украински», который выпускает Новый канал, Алла Костромичева редко говорит о личной жизни. Поклонники до сих пор не знали историю ее знакомства с мужем — американцем итальянского происхождения Джейсоном Капоне. Эту ситуацию Алла исправила во время интервью Славе Демину в рамках YouTube-проекта «Слава +».

«Мы познакомились на ужине, на который я очень не хотела идти. Но подружка сказала, что если не пойду, никогда никого себе не найду. И вообще, мол, надо перестать быть бабушкой и сидеть по вечерам дома. На ужине мы проговорили с Джейсоном три часа, на следующий день сходили на ланч и… я улетела. Сначала на работу, затем в Украину. На тот момент мы виделись два-три раза и даже не целовались — просто много говорили», — вспомнила Алла.

Расстояние повлияло на Джейсона положительным образом — он взял ситуацию в свои руки и сделал так, чтобы отношения переросли из дружеских в романтические.

«Некоторое время спустя он написал мне, что очень соскучился. Я ответила: «Приезжай!». Думала, честно говоря, что сольется. А он действительно купил билеты и прилетел! Еще и захотел познакомиться с моей мамой. Напомню, на тот момент мы даже не целовались. Вместе полетели в Севастополь, он познакомился с мамой, и уже после этого быстро начали встречаться», — смеется ведущая Нового канала.

Отношения продолжили стремительно развиваться — уже во время своего следующего приезда в Нью-Йорк модель переехала к мужчине.

«Мы встречались неделю, и я ему сказала, что скоро буду возвращаться в Нью-Йорк на Fashion Week, и ищу квартиру. Он сразу же ответил: «В смысле, квартиру ищешь? Ты будешь жить у меня». По сути, я переехала к нему после 10 дней общения. То есть, на протяжении какого-то времени у нас было всего 10 дней, проведенных вместе, до того, как мы съехались», — призналась Костромичева.

Спустя два года отношений, в апреле 2015-го, Алла и Джейсон расписались в Нью-Йорке. А уже в ноябре того же года у них родился первенец — сын Сальваторе. Супруги счастливы вместе, и со временем хотят завести еще несколько детей: мальчика и девочку.