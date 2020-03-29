Скоро пополнение: принц Гарри и Меган Маркл готовы стать родителями во второй раз

Звезды / Новости
29 марта 2020
Cosmo

В западной прессе давно появились слухи о том, что Меган Маркл и принц Гарри скоро станут родителями во второй раз. А британские букмекеры даже принимали ставки на то, объявят ли супруги о беременности герцогини во время своего «прощального» визита в Великобританию. Несмотря на то, что в этот раз ставки не сыграли, Меган и Гарри действительно собираются завести второго ребенка в ближайшем будущем. Об этом источник, приближенный к паре, сообщил изданию Us Weekly.

«Они собираются всерьез заняться расширением семьи в ближайшее время. Но сначала они хотят обосноваться на новом месте (супруги переехали из Канады в Лос-Анджелес — прим. ред.) и посвятить максимум своего внимания малышу Арчи», — поведал инсайдер.

Что же, отличный план!

 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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