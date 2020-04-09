Соперничество в сети: принц Уильям и Кейт Миддлтон пользуются услугами бывшего СММ-щика Гарри и Меган

Звезды / Новости 9 апреля 2020

Cosmo

Совсем недавно в сети прошла волна слухов о том, что Кейт и Уильям соперничают в социальных сетях с Гарри и Меган. Это предположение было сделано, учитывая равное количество подписчиков на двух официальных аккаунтах в instagram. Странная теория, учитывая, что Меган и Гарри больше нет в этой соцсети.

Однако как сообщает People, Кейт и Уильям решили воспользоваться услугами Девида Уоткинса, СММ-специалиста, который когда-то занимался соцсетями (приемущественно инстаграмом) Меган и Гарри. И это уже дало свои плоды. Буквально за очень короткий срок количество подписчиков возросло на 200 тысяч.

Не знаем, правдивы слухи о соперничестве или нет, но решение делегировать коммуникацию через соцсети кажется нам весьма логичным. А ты что думаешь, действительно соперничают или просто совпадение?