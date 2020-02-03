Принц Уильям оценил: Брэд Питт пошутил над переездом Меган Маркл и принца Гарри на церемонии BAFTA-2020

Звезды / Новости 3 февраля 2020

Cosmo

Вчера в Лондоне состоялась церемония вручения кинонаград BAFTA 2020. В этот вечер Брэд Питт получил свою очередную статуэтку — за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Однажды в… Голливуде». И, несмотря на то, что актер не смог присутствовать на церемонии, ему все же удалось повеселить гостей своей речью, которую вместо него произнесла Марго Робби.

«Привет, Британия! Слышал, что ты теперь одна. Добро пожаловать в клуб», — начал Брэд, пошутив о недавнем Brexit. Затем актер поблагодарил Академию за награду и не смог сдержаться, чтобы не пошутить о переезде принца Гарри и Меган Маркл — Питт отметил, что назовет свою награду «Гарри», потому что «будет счастлив забрать ее с собой в США». Это, по всей видимости, было отсылкой к новости о том, что герцоги Сассекские, которые сейчас проживают в Канаде, собираются провести лето в Калифорнии. Гости шутки голливудского секс-символа явно оценили, и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом — не исключение.