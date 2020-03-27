Прощай, Канада: Меган Маркл и принц Гарри переехали в Лос-Анджелес

Звезды / Новости 27 марта 2020

Cosmo

Пока все обсуждают, насколько Меган Маркл счастлива переезду в Канаду, издание People сообщает, что они с мужем снова сменили место жительства. Так, супруги вместе с малышом Арчи покинули остров Ванкувер и переехали в Лос-Анджелес, где обосновались в уединенном месте и на находятся в самоизоляции.

Учитывая информацию о том, что Меган примет участие в новом проекте Disney+ в Голливуде, решение супругов переехать поближе к месту событий кажется логичным. Что же, надеемся, в теплом Лос-Анджелесе Гарри и Меган будет точно так же комфортно и спокойно, как и в Канаде.