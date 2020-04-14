Просто красавица: 62-летняя Шэрон Стоун обратилась к подписчикам в Instagram без макияжа

Звезды / Новости 14 апреля 2020

Cosmo

Карантин Шэрон Стоун проводит в своем особняке в Лос-Анджелесе и, как и многие другие, очень скучает по родным и близким. Чтобы подбодрить себя и своих подписчиков звезда фильма «Основной инстинкт» сняла для Instagram видео, в котором поздравила всех с Пасхой и призвала не унывать, а, наоборот, расслабиться и провести время с пользой.

«Перезагрузитесь на карантине и уделите время родным. Желаю вам всего самого лучшего!» — отметила Шэрон Стоун в своей речи.

К слову, голливудская актриса в марте отметила свой 62-й день рождения, но это не мешает ей выглядеть все так же свежо и привлекательно. Заметь, в видео на ней нет ни грамма косметики. Ну разве это не чудо-женщина?