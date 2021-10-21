Просто сияет: Адель появилась на публике со своим новым бойфрендом

Звезды / Новости 21 октября 2021

Cosmo

После шестилетнего перерыва — и в карьере, и в публичных выходах — Адель снова возвращается к прежней жизни. Недавно звезда презентовала новую песню «Easy On Me», а вчера была замечена на баскетбольном матче в компании своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола. Влюбленные увлеченно наблюдали за игрой, много улыбались и выглядели очень счастливыми.

Ранее в интервью Адель рассказывала о том, как начались ее отношения с Полом. По словам певицы, они долгое время были друзьями, а встречаться начали только в начале этого года.

«Он всегда был рядом, я просто не замечала его. Мне нравится быть c ним», — отметила тогда певица. Это заметно невооруженным взглядом, правда?