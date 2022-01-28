Проти Меган Маркл розгорнули війну у соцмережах

Звезды / Новости
28 января 2022
Cosmo

Герцогиня Сассекська багато разів ставала жертвою образливих нападок у соціальних мережах. Але, як стало відомо, її цькування в інтернеті набуло неймовірних масштабів —  проти неї розгорнули справжню інформаційну війну. Меган Маркл стала головною мішенню так званої «Організації ненависті», яка розпалює користувачів соцмереж і підштовхує їх на злісні, а часом і расистські коментарі.

Аналітичний сервіс Bot Sentinel оприлюднив звіт — за його даними, було створено три направлені проти Меган канали на YouTube, кількість переглядів на яких досягла 497 мільйонів. Крім того, охоплення коментарів хейтерів герцогині Сассекської сягнуло 17 мільйонів користувачів Twitter. Як вдалося з’ясувати Bot Sentinel, негативні коментарі походили приблизно з 83 аккаунтів-тролів. Twitter робить усе можливе, аби заблокувати ботів, але вони постійно знаходять нову тактику, щоб уникнути блокування.

Зі слів засновника Bot Sentinel Крістофера Бузі, він ще ніколи не зіштовхувався з ненавистю у таких масштабах. Як він зазначив у інтерв’ю британському виданню Express, він боїться, що хейтери не зупиняться до тих пір, поки щось не трапиться з герцогинею.

«Не виникає жодних сумнівів у тому, що роблять ці люди, коли ми бачимо такий об’єм твітів. Але яка їхня остаточна ціль? Адже вона вже і так покинула Великобританію, у неї з принцом Гаррі не залишилося жодних королівських обов’язків, тож чому вони продовжують нападати на неї? — дивується Бузі. — Я вважаю, що вони хочуть, аби вона завдала собі болю або, можливо, хтось нашкодив їй, або щоб цей шлюб був зруйнований».

Текст: Ольга Распутня

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