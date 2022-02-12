Пісня української співачки увійшла до Топ-40 Shazam

Звезды / Новости 12 февраля 2022

Cosmo

Вчора вийшов офіційний ремікс на сингл «Притяжение» співачки Etolubov. За місяць, що передував релізу, ремікс набув величезної популярності завдяки вірусному поширенню в соціальних мережах. На цей момент кількість відео, знятих на офіційний ремікс «Притяжение» в TikTok наближається до 100 000, а в Instagram до 35 000. Композиція потрапила в хіт-паради Shazam в 16 країнах, піднявшись до 33-го місця у світовому чарті.

Багато слухачів дізналися про нову талановиту співачку Etolubov з виходом хіт-синглу «Манго» з яскравим тропічним кліпом від Алана Бадоєва в листопаді минулого року. Сьогодні пісня в ротації багатьох популярних станцій і вже понад місяць перебуває у зведеному радіо-чарті України. Більше того композиція потрапила до найбільшого світового плейлисту EQUAL стрімінг-сервісу Spotify, що можна назвати «маленьким дивом» для будь-якого локального артиста.

«Манго» — не перша цікава робота співачки. Це вже шостий сингл Etolubov протягом року з моменту запуску проекту. Усього за кілька місяців до «Манго» вийшов реліз інтимної, стильної та стриманої композиції «Притяжение», де музика та відео виконані в актуальній сьогодні орієнтальній естетиці.

Оригінальність музичних рішень «Притяжение» оцінили багато електронних продюсерів і діджеїв. На пісню зробили понад 500 реміксів у жанрах від лаунжу до трансу, EDM та хаус-музики. Сотні реміксів привернули увагу тисяч слухачів, що призвело до стрімкого вірусного поширення в соціальних мережах. Сьогодні на пісню знято близько 100 000 відео TikTok, 35 000 REELS, серед яких і відео топ-блогерів з аудиторією понад 10 млн. підписників.

Завдяки такій неймовірній активності слухачів «Притяжение» потрапило до світового чарту Shazam, де вже другий місяць тримається в Top 100, піднявшись наприкінці січня до вражаючого 33-го місця. Крім того, ремікс залетів у ТОП-10 Shazam кількох країн: очолив чарт у Вірменії, дійшов до другого рядка в Україні та Росії, став № 3 у Таджикистані, № 7 у Казахстані та Молдові. Навіть у Південній Кореї пісня Etolubov потрапила до Топ-50. Загалом кількість запитів у Shazam на «Притяжение» на цей момент досягла півмільйона.

Спеціально до релізу офіційного реміксу співачка вирішила випустити й оновлену версію відео. Etolubov зазначає, що приємно здивована такою увагою слухачів саме до «Притяжение»: «У роботі над цією піснею ми дозволили собі бути сміливими та вийти далеко за межі поп-формату. Це музика, яка зроблена за внутрішнім імпульсом. Нам просто хотілося записати цю пісню саме такою й подивитися, що буде далі. Круто, що слухачі готові експериментувати разом із нами та відкривати для себе нову естетику та нове звучання. Це те, що ми називаємо нео-поп».

