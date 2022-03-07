Річ місяця: светр з написом «Русский корабль, иди нах*й!» від українського бренду Siyai

Мода / Fashion news
7 марта 2022
Cosmo

Фраза захисників острова Зміїний в Одеській області, якою вони зустріли російських окупантів, назавжди увійде в історію незалежної України. Український бренд Siyai вирішив увіковічити її, зокрема, на светрах власного виробництва. 

«У ці темні часи всі сили нашої команди спрямовані на підтримку армії та допомогу тим, хто її найбільше потребує. Адже найважливіше зараз — триматися разом та об’єднатися заради перемоги. Ми розробили светр з легендарним написом, придбавши який, ви автоматично допомагаєте ЗСУ. Наголошуємо, що зібрані кошти будуть перерахувати на підтримку нашої армії. Єднаймося! Ми сильні, коли разом!» — пише бренд.

Светр доступний у трьох кольорах: чорному, сірому та блакитному. Вартість — 500 гривень. 

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Фото: instagram.com/siyai_brand
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