Рідкісний вихід: Меган Маркл і принц Гаррі на вечері з принцесою Євгенією та її чоловіком Джеком Бруксбенком

Звезды / Новости
23 февраля 2022
Cosmo

Якщо вірити британській пресі, відносини Гаррі та Меган з королівською родиною залишаються напруженими. Однак, це аж ніяк не стосується теплої дружби між Гаррі та його двоюрідною  сестрою, принцесою Євгенією. Родичі не припиняли спілкування, а вчора навіть потрапили в об`єктиви папарацці під часу спільної вечері у Лос-Анджелесі.

На фото брат з сестрою та їхні другі половинки — Меган Маркл і Джек Бруксбенк — виглядають щасливими та максимально розслабленими (фото шукай тут). А Меган ще й демонструє стильний must-have на весну — білосніжний костюм вільного крою.

Милуємось!

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Фото: Gettyimages
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