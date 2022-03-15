Акторка Ребел Вілсон показала середній палець російському президенту на церемонії BAFTA

Звезды / Новости 15 марта 2022

Cosmo

Світ продовжує висловлювати свій протест проти путінського режиму та агресії рф проти України. Не минула без згадок про Україну і щорічна церемонія вручення кінопремії BAFTA. Так, Бенедикт Камбербетч прийшов на захід зі значком з українським прапором та заявив, що готовий прийняти українських біженців у себе вдома. Окрім того, свою позицію стосовно дій російської влади продемонструвала Ребел Вілсон. Акторка анонсувала музичний виступ Емілії Джонс та зазначила, що під час нього на сцені працюватимуть дві перекладачки жестовою мовою.

«Одна показуватиме ASL, що є американською мовою жестів, а інша — BSL, що є британською мовою жестів. На щастя, на всіх жестових мовах є жест для путіна», — зазначила Вілсон, показавши на камеру середній палець.

Підтримав Україну, яка вже майже три тижні героїчно протистоїть російським окупантам, і голова премії Крішненду Маджумдар.

«Ми солідарні з нашими колегами з Української кіноакадемії і сподіваємося на швидке відновлення миру. Ми дуже вдячні журналістам, які висвітлюють події в Україні. Наші думки разом з народом України, а також із тими, хто постраждав від інших конфліктів у всьому світі», — сказав він під час відкриття церемонії.