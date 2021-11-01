Revitalash та фонд Квітна презентували кампейн у підтримку боротьби з раком грудей

Красота / Новинки 1 ноября 2021

Cosmo

Першопричина заснування компанії RevitaLash® Cosmetics 一 це кохання подружньої пари й величезне бажання чоловіка допомогти дружині почуватися більш привабливою під час її відважної боротьби з раком молочної залози.

Дотримуючись обітниці Eternally Pink, ми вшановуємо сміливість і силу духу нашої співзасновниці, Ґейл Брінкенгофф, та інших жінок по всьому світу, які зіткнулись з цією хворобою. Компанія RevitaLash® Cosmetics робить внески в фонди боротьби з раком протягом цілого року та щороку проводить програму Greater Giving, яка присвячена Всесвітньому місяцю поінформованості про рак грудей.

Вже другий рік поспіль у жовтні офіційний дистриб`ютор бренду Revitalash® Ukraine в Україні, компанія Starlit, разом із головним офісом передають фінансові пожертви українському благодійному фонду Квітна, що опікується жінками з раком молочної залози.

У 2021 році бренд вирішив додатково ініціювати проект для привернення уваги до раку молочної залози та залучили до нього двох підопічних фонду Квітна. Ці відважні жінки побороли цю недугу та погодились стати обличчями жовтневої програми Greater Giving від Revitalash в Україні.

У рамках проекту Revitalash надіслав учасницям засоби для покращення стану їх волосся, брів та вій, а також влаштував фотозйомку разом з арт-фотографом Мартою Сирко. Метою зйомки було показати: жінки, що пройшли через рак молочної залози, невимовно красиві, сильні та повні життя.

Фотографиня говорить:

«Я давно займаюсь соціальними проектами і зазвичай хочу робити людям портрети, що показують їх найкращі сторони. З дівчатами це було дуже легко 一 вони красиві, скромні і позитивні, незважаючи на такі складнощі у житті!»

Одна з учасниць зйомки, Марина Сєрік, ділиться своїми враженнями та звертається до жінок, що зіткнулись з раком молочної залози:

«Зйомка пройшла легко та невимушено. Мене приємно вразила тепла атмосфера, в яку я потрапила. Під час фотосесії я відчувала себе особливо красивою і водночас вільною бути собою.

Я користувалася засобами Revitalash трохи більше місяця і побачила якісні зміни: вії та брови стали довшими, густішими. Також я спробувала пінку для волосся і помітила, що волосся від неї стає сильнішим та більш об`ємним.

Коли після хіміотерапії у мене випали брови та вії я дуже хвилювалася, чи виростуть вони знову знову та якими будуть. Я рада, що є засоби, які допомагають відновлювати ріст та зовнішній вигляд волосся та вій швидко та безпечно. А ще дуже вдячна, що мене обрали для участі у цьому проекті.

Дорогі жінки! Прошу, не соромтесь просити про допомогу. Іноді вона приходить, звідки не чекаєте. Вірте в себе, піклуйтесь про себе. Ви сильніші, ніж думаєте. Обіймаю міцно кожну, хто проходить цей нелегкий шлях. Життя вартує того, щоб за нього боротися».

Друга учасниця проекту Юлія Маліченко розповідає, що рятувало її у моменти відчаю під час боротьби з хворобою:

«Сім`я та дитина не давали мені опустити руки, зв`язок з природою наповнював силою та спокоєм, а реалізація своїх бажань, навіть тих, яких соромилась чи боялась, заряджала впевненістю. А ще важливо спробувати полюбити цю хворобу та довіряти вищим силам 一 ці фактори, помножені на роботу з власним я та вашою мужністю 一 найкращий провідник до зцілення».

Портрети героїнь були представлені на благодійному заході 27 жовтня у закладі Zweig. На івенті виступили представники фонду та бренду, була відзначена плідна робота лікарів-мамологів, та у завершення вечору лікар-трихолог Ірина Попова, кандидат медичних наук, почесний Президент Асоціації Трихологів України, поділилась корисними рекомендаціями щодо відновлення волосся після хіміотерапії та допомоги жінкам, які борються з цим захворюванням.

Григорій Колодач

Марія Маслій, Тетяна Таран

Дар`я Горгієвська, Марія Черпак

Дар`я Горгієвська, Олена Левтерова

Анна Яцевська (праворуч)

Тетяна Таран, Марина Сєрік, Юлія Маліченко